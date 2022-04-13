Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российской территорией. Об этом она заявила в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.
Ле Пен пояснила свою позицию тем, что решение о статусе Крыма было принято на всенародном голосовании.
Политик также добавила, что не сожалеет о внесении ее в список нежелательных лиц на Украине. Она также не исключила, что в случае ее избрания президентом, киевский власти могут отменить запрет.
В Крыму в 2014 году прошел референдум, в результате которого полуостров вошел в состав России. Большинство западных стран этот референдум не признали.
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