Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что продолжает считать Крым российской территорией. Об этом она заявила в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

Ле Пен пояснила свою позицию тем, что решение о статусе Крыма было принято на всенародном голосовании.

Политик также добавила, что не сожалеет о внесении ее в список нежелательных лиц на Украине. Она также не исключила, что в случае ее избрания президентом, киевский власти могут отменить запрет.

В Крыму в 2014 году прошел референдум, в результате которого полуостров вошел в состав России. Большинство западных стран этот референдум не признали.





