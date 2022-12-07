Лавров заявил о завершении «глобализации по-американски»

Как отметил глава МИД, Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что доказавший «полную ненадежность, недоговороспособность и лживость» Запад будет добросовестно участвовать в процессах глобализации и не станет злоупотреблять ими.

«Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД указал, что у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

