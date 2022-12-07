Лавров заявил о завершении «глобализации по-американски»
Глобализация «по-американски» завершилась, выстраивается новая система, которая не должна зависеть от «причуд» западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».
Как отметил глава МИД, Россия не хочет оставаться в иллюзиях, что доказавший «полную ненадежность, недоговороспособность и лживость» Запад будет добросовестно участвовать в процессах глобализации и не станет злоупотреблять ими.
«Глобализация по-американски закончилась. Какие-то остаточные процессы неизбежно придется пережить, но параллельно выстраивается новая система - и финансовая, и логистическая, которая не должна зависеть от причуд и чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД указал, что у России есть настоящие партнеры в рамках БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.
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