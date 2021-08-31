Лавров заявил, что Запад даже не думает о войне с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны, в том числе США, даже не думают о том, что разногласия с Россией могут дойти до состояния реальной войны, сообщает ТАСС.

По мнению главы российского МИД, это не значит, что западные коллеги «не будут продолжать строить против нас козни».

«У меня нет сомнений, что никто из них, серьёзных политиков, даже в мыслях не имеет вероятности доведения всего этого до горячей войны», - резюмировал Лавров.

Он также добавил, что мелкие конфликты в мире «всегда существовали и будут существовать», однако любой вменяемый политик понимает, что «мировая война неприемлема».

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия всегда будет являться частью европейской реальности, сообщает RT.

