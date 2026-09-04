Лавров заявил, что Россия не будет просить Европу об отмене санкций
Россия сместит фокус на страны, которые готовы честно сотрудничать и не намерена просить Европу об отмене санкций. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме.
Он напомнил, что разрыв связей и ухудшение отношений произошел по инициативе Европы, которая в буквальном смысле отгородилась от России, выстраивая стены на границах.
«Мы не строим стены, не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась», — сказал министр.
По словам Лаврова, Европа рассчитывает, что Москва будет просить об отмене санкций, однако он подчеркнул, что это «не в генетическом коде нашего народа». Глава МИД отметил, что Россия не намерена зависеть от расположения Запада и имеет достаточно партнеров, готовых честно сотрудничать.
Он также указал на неспособность Европы честно вести дела, назвав ее «главным источником всех бед, ненастий, которые охватывали человечество». Лавров упрекнул европейские страны за желание «жить за счет других», припомнив колониальную эпоху.
Министр отметил, что Россия выбирает путь диалога, который поддерживается, в том числе через такие структуры, как ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, Диалог по сотрудничеству в Азии и другие организации.
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