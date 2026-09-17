Лавров заявил, что Россия будет рассчитывать на себя и надежных партнеров

Россия интенсивно развивается, несмотря на внешние сложности, и по многим направлениям, включая цифровые технологии, выходит на первые позиции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он подчеркнул, что политический курс страны не будет строиться, исходя из надежд на смену европейского внешнеполитического курса. По словам министра, Россия должна рассчитывать на собственные возможности, а также партнеров и союзников, которые доказали «надежность и договороспособность».

Лавров отметил, что государство сегодня обеспечено и рынками, и партнерами. Учитывая гибридную войну, которую ведет против России Запад, развитие страны происходит «максимально приемлемо и позитивно», добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что Москва в отличие от Европы не прерывала отношений с регионом. При этом страна открыта для возобновления диалога, однако будет строить его, исходя из собственных интересов.

«Когда и если кто-то из европейских стран захочет возобновить серьезный диалог, мы прежде всего послушаем, что у них на уме, что они могут предложить, и потом будем решать, устраивает это нас или нет», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, он заверил, что в сфере обеспечения безопасности государства Россия не планирует заключать с европейскими странами никаких договоренностей и контрактов.

