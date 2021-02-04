Лавров заявил Блинкену о необходимости уважать законодательство РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону поздравил госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена со вступлением в должность, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении говорится, что глава российского дипведомства «выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру тем».

Лавров и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Алексея Навального и глава МИД РФ дал госсекретарю США «подробные разъяснения о необходимости уважать законодательство и судебную систему Российской Федерации».

Кроме того, Лавров подтвердил Блинкену готовность Москвы к совместной работе с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений.

Российский министр и госсекретарь США договорились поддерживать постоянные рабочие контакты.

Ранее Блинкен заявил, что Соединённые Штаты намерены в ближайшие пять лет вести с Россией переговоры о контроле «за всеми типами ядерного оружия». Госсекретарь США заявил, что неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех.

