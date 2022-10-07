Лавров: Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами

Запад использует природоохранные лозунги для продвижения своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, развитые страны пытаются переложить на Россию и другие государства ответственность за промахи в собственной политике по снижению выбросов парниковых газов.

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Также Лавров заявил о провале глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности.

Климатические изменения зависят не только от стратегии государства, но и от индивидуального поведения, заявила ранее координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Гринпис Полина Каркина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияЗападЛавров
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