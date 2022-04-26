Лавров: Запад отказывается от предложения о взаимном моратории на размещение РСМД

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада отказываются от российского предложения установить взаимный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Лавров добавил, что РФ сопроводила это предложение необходимостью согласовать механизмы верификации для создания доверия. В частности, по словам министра, было предложно посещение западными представителями Калининграда, где находится «Искандер», и посещение российской стороной базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии.

