Лавров: Запад отказывается от предложения о взаимном моратории на размещение РСМД
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Запада отказываются от российского предложения установить взаимный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает ТАСС.
Лавров добавил, что РФ сопроводила это предложение необходимостью согласовать механизмы верификации для создания доверия. В частности, по словам министра, было предложно посещение западными представителями Калининграда, где находится «Искандер», и посещение российской стороной базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии.
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