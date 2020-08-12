Лавров: За границей остаются 23 тыс. россиян
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что за рубежом остаются 23 тысячи россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. Об этом министр сообщил в интервью газете «Аргументы и факты».
Лавров подчеркнул, что вывозные рейсы продолжаются. Министр добавил, что все застрявшие за границей россияне получили соцподдержку от государства.
По данным Лаврова, в Россию с середины марта на родину вернулись 275 тысяч граждан.
Россия ввела запрет на международные авиарейсы конце марта на фоне пандемии коронавируса. Летать продолжили только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В настоящее время международное авиасообщение восстановлено с несколькими странами, в частности, Великобританией, Турцией и Танзанией.
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