Лавров встретится с Конте в Италии
4 декабря 201923:19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Италию проведет встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Рима Сергея Разова.
Отмечается, что российский министр также проведет переговоры с коллегой Луиджи Ди Майо, а также примет участие в международной конференции "Средиземноморские диалоги".
Темы, которые будут обсуждать политики, не уточняются.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровИталия
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