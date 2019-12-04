Лавров встретится с Конте в Италии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Италию проведет встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Рима Сергея Разова.

Отмечается, что российский министр также проведет переговоры с коллегой Луиджи Ди Майо, а также примет участие в международной конференции "Средиземноморские диалоги".

Темы, которые будут обсуждать политики, не уточняются.



