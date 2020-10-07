Лавров встретится с главой МИД Армении 12 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве.

По словам официального представителя российского ведомства Марии Захаровой, встреча запланирована на 12 октября. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в свою очередь подтвердила, что армянской стороной планируется официальный визит Мнацаканяна в Москву.

Ранее Нагдалян опровергла сообщения о переговорах в Женеве глав Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе.

