Лавров встретился с главой Президентского совета Ливии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава российского МИД предложил обсудить оказание помощи Ливии со стороны международного сообщества.
«Нам важно понять, что может сделать международное сообщество для помощи ливийскому народу. Мы всегда полагаемся на мудрость вашего народа», — цитирует Лаврова ТАСС.
Форум ливийского политического диалога в феврале избрал нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу, а также трех членов Президентского совета. Оба органа власти приступили к исполнению обязанностей в Ливии с тем, чтобы объединить разрозненные властные структуры по стране и подготовить проведение президентских и парламентских выборов 24 декабря. В сентябре ливийский парламент лишил доверия правительство Дбейбы, однако правительство продолжит работу до новых выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru