Лавров встречается в Москве с делегацией талибов

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегацией движения «Талибан» (запрещено в РФ) проходит в этим минуты в Москве. Переговоры организованы перед началом расширенного заседания по Афганистану в московском формате.

Беседа за закрытыми дверями идёт в «Президент-отеле». Делегацию талибов, которые взяли под контроль Афганистан, возглавляет заместитель председателя временного правительства страны мавлави (почётное религиозное звание в исламе, высший толкователь канонов шариата – НСН)Абдул Салам Ханафи. Среди приехавших в Москву также глава дипломатии Афганистана.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва прорабатывает отправку гуманитарной помощи Афганистану вне зависимости от результатов нынешней встречи. Также идёт работа по организации нового вывозного авиарейса из Афганистана.

