Лавров встречается в Москве с делегацией талибов
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с делегацией движения «Талибан» (запрещено в РФ) проходит в этим минуты в Москве. Переговоры организованы перед началом расширенного заседания по Афганистану в московском формате.
Беседа за закрытыми дверями идёт в «Президент-отеле». Делегацию талибов, которые взяли под контроль Афганистан, возглавляет заместитель председателя временного правительства страны мавлави (почётное религиозное звание в исламе, высший толкователь канонов шариата – НСН)Абдул Салам Ханафи. Среди приехавших в Москву также глава дипломатии Афганистана.
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что Москва прорабатывает отправку гуманитарной помощи Афганистану вне зависимости от результатов нынешней встречи. Также идёт работа по организации нового вывозного авиарейса из Афганистана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Еврокомиссия предупредила о риске закрытия компаний из-за цен на газ
- В МВД объяснили увольнения начальников отделов полиции в Екатеринбурге
- Новый максимум смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в России
- Лавров встречается в Москве с делегацией талибов
- СМИ назвали условие России для увеличения поставок газа в Европу
- Москвичи с болезнями сердца смогут получать бесплатные лекарства 2 года - Собянин
- Юрий Дудь не пришел на заседание по делу о пропаганде наркотиков
- Комитет Госдумы одобрил продление до 2025 года приостановки выплат по советским вкладам
- Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире
- Умер российский композитор Владимир Михайлов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru