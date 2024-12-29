Лавров вспомнил Зеленского после скандала с джинсами
29 декабря 202407:45
Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил главу Украины Владимира Зеленского на фоне скандала из-за дресс-кода на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке, сообщает «Коммерсантъ».
Глава МИД заявил, что норвежца Магнуса Карлсена выгнали с соревнования из-за джинсов. По этому, по словам дипломата, «и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило».
Бывший чемпион мира Карлсен получил штраф в $200 из-за джинсов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru