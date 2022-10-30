Лавров упрекнул западных политиков в заигрывании с ядерным оружием
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что что западные политики сегодня заигрывают с темой ядерного оружия, сообщает ТАСС.
«Новое поколение западных политиков пытается безответственно "играть" с темой ядерного оружия. Москва встревожена стремлением Варшавы стать кандидатом на размещение ядерных бомб США», - сказал Лавров.
Ранее евродепутаты заявили, что странам Европы надо дать России реалистичный ответ на гиперзвуковые угрозы, которые представляют собой ракеты «Кинжал» и «Циркон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru