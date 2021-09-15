Лавров: Украина все время что-то клянчит
Украина постоянно «клянчит» что-то у Запада, Киеву следует иметь достоинство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления по итогам заседания ОДКБ.
Глава российского МИД отметил, что Украина пытается «вывести на уровень истерики» тему реализации проекта «Северный поток-2», требуя остановить строительство либо выделить средства в качестве компенсации.
«Это у них привычка — клянчить что-то у Запада. Вот, мол, дайте денег, пустите нас в НАТО, ЕС. Вот клянчат и клянчат», — цитирует Лаврова РИА ФАН.
По мнению министра, украинцы — народ с богатой историей, который заслуживает быть созидателем, «а не просителем с постоянно вытянутой рукой», отмечает Ura.ru.
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