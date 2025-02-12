Лавров: США объявили об освобождении Фогеля, но у России «конфиденциальный» подход

Москва будет придерживаться договоренностей о конфиденциальности контактов с Вашингтоном, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, дипломатические контакты любят тишину. Он отметил, что результаты одних их таких переговоров коллеги в США решили публично объявить, но у России другой подход.

Лавров назвал освобождение американца Фогеля одним из таких результатов, отметив, что решение было принято по одному из «конфиденциальных» каналов.

Белый дом ранее сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за помилование осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной». По его словам, за освобождение Фогеля Россия попросила «немного».

Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен в Россию по итогам контактов с Вашингтоном, заявил позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

