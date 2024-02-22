СМИ: самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии

Оператор обслуживания воздушной гавани объяснил отказ санкциями США. Под угрозой оказался визит министра в столицу Бразилии, где он планировал встретиться с президентом страны Лулой Инасиу да Силвой.

Отмечается, что рассматривалась возможность предоставить борту Лаврова керосин Военно-воздушных сил Бразилии, однако командование сослалось на нехватку горючего.

По данным AeroTelegraph, главе МИД РФ пришлось лететь в столицу Бразилии на самолете министра иностранных дел страны Мауро Виейры.

В Рио-де-Жанейро 22 февраля прошло заседание министров иностранных дел стран G20, напоминает «Радиоточка НСН».

