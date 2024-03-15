Лавров сообщил, что собирается посетить Донбасс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что собирается посетить Донбасс, сообщает «РЕН ТВ».
Он хочет поговорить с сотрудниками представительств МИД в Донецке и Луганске. По словам главы МИД, в Луганске и Донецке открыты представительства министерства. В Запорожской и Херсонской областях они появятся позднее. «Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств», – указал Лавров.
Дипломат отметил, что ведомство получает обратную связь. Так, бойцы с передовой присылают кадры с приветственными словами.
Ранее певец Дима Билан посоветовал неравнодушным посетить Донбасс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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