Лавров: Русофобия — как рефлекс собаки Павлова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает русофобию таким же рефлексом, как рефлекс собаки Павлова. Этот русский учёный изучал условные и безусловные рефлексы на собаках.
По мнению Лаврова, наблюдавшиеся до и во время пандемии коронавируса русофобские рефлексы будут проявляться и после неё. Некоторые политики только этим и живут, считает глава российского МИД.
«Русофобия, как показывает практика - это возможность безбедно существовать, получать поддержку из некоторых столиц», - цитирует Лаврова РИА Новости.
Лавров также предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса, предпринимающихся в отношении некоторых стран и ВОЗ, передаёт RT.
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