Лавров: Русофобия — как рефлекс собаки Павлова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает русофобию таким же рефлексом, как рефлекс собаки Павлова. Этот русский учёный изучал условные и безусловные рефлексы на собаках.

По мнению Лаврова, наблюдавшиеся до и во время пандемии коронавируса русофобские рефлексы будут проявляться и после неё. Некоторые политики только этим и живут, считает глава российского МИД.

«Русофобия, как показывает практика - это возможность безбедно существовать, получать поддержку из некоторых столиц», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Лавров также предостерёг от попыток политизировать тему коронавируса, предпринимающихся в отношении некоторых стран и ВОЗ, передаёт RT.

