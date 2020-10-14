Лавров: Россия не будет «бегать и унижаться» перед ЕС

Москва не собирается «бегать и унижаться», несмотря на то, что экономические интересы России и Евросоюза должны сохраняться. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью российским радиостанциям. По его словам, такое поведение ниже достоинства России.

Глава МИДа подчеркнул, что Москва готова к нормализации отношений с Брюсселем, однако выразил сомнение, что это возможно в ближайшее время. Он не исключил, что ЕС в итоге разрушит всю структуру экономического взаимодействия, в том числе, в газотранспортной сфере, включая «Северный поток – 2».

Ранее Сергей Лавров не исключил, что Россия может прервать диалог с ЕС. Это произойдёт в том случае, если в западных странах не осознают насущную необходимость взаимоуважительного диалога, отмечает RT.

