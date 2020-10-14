Лавров: Россия не будет «бегать и унижаться» перед ЕС
Москва не собирается «бегать и унижаться», несмотря на то, что экономические интересы России и Евросоюза должны сохраняться. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью российским радиостанциям. По его словам, такое поведение ниже достоинства России.
Глава МИДа подчеркнул, что Москва готова к нормализации отношений с Брюсселем, однако выразил сомнение, что это возможно в ближайшее время. Он не исключил, что ЕС в итоге разрушит всю структуру экономического взаимодействия, в том числе, в газотранспортной сфере, включая «Северный поток – 2».
Ранее Сергей Лавров не исключил, что Россия может прервать диалог с ЕС. Это произойдёт в том случае, если в западных странах не осознают насущную необходимость взаимоуважительного диалога, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Лавров: встречи западных политиков с Тихановской - вмешательство во внутренние дела Белоруссии
- В России запатентован препарат, убивающий коронавирус
- Лавров: Россия не будет «бегать и унижаться» перед ЕС
- В России изменят систему начисления стимулирующих выплат медикам
- Замуровавшую сына в бетон астраханку признали вменяемой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru