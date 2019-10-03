Лавров рассказал об уступках Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил о том, что никакого альтернативного варианта по минским соглашениям нет и быть не может, сообщает RT.

Глава МИД подчеркнул, что при заключении «формулы Штайнмайера» Украине были сделаны уступки, а сам документ является компромиссом по сравнению с изначальным текстом минских соглашений, одобренных Совбезом ООН.

Лавров пояснил, что ранее предполагалось, что Киев сначала предоставит Донбассу особый статус, а уже затем в регионе будут проведены выборы.

Ранее глава МИД рассказал, что при подписании «формулы Штайнмайера» не обошлось без проблем. Участники контактной группы поставили свои подписи на разных листах бумаги, хотя под минскими соглашениями все расписывались на одном листе, сообщает Газета.ру

