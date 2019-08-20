Лавров рассказал о российских военных в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российские военные следят за обострением ситуации в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, российские военные находятся в постоянном контакте с военнослужащими Турции (страна вместе с РФ несет ответственность за зону деэскалации в Идлибе). Также Лавров подчеркнул, что российская сторона готова принимать участие в урегулировании ситуации в Идлибе.

Ранее сообщалось, что в результате атаки боевиков на турецкий конвой в Идлибе погибли не менее трех человек.

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