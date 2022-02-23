Лавров раскритиковал заявления генсека ООН по Украине

Ряд высказываний генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о ситуации на востоке Украины не соответствует его статусу, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил на открытии переговоров со спецпосланником генсека по Сирии Гейром Педерсеном.

Генсек ООН отказался признавать происходящее в Донбассе геноцидом

Ранее генсек ООН заявил, что не рассматривает происходящее в Донбассе как геноцид, а также не считает, что Россия может быть миротворцем на востоке Украины.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр указал, что генсек ООН «ни разу не возвысил свой голос» в пользу выполнения Минских договоренностей, «которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском».

По словам главы МИД, Россия через своего представителя довела до Гутерриша оценку его высказываний.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДонбассУкраинаООНСергей Лавров
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