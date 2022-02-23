Лавров раскритиковал заявления генсека ООН по Украине

Ранее генсек ООН заявил, что не рассматривает происходящее в Донбассе как геноцид, а также не считает, что Россия может быть миротворцем на востоке Украины.

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН», — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр указал, что генсек ООН «ни разу не возвысил свой голос» в пользу выполнения Минских договоренностей, «которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском».

По словам главы МИД, Россия через своего представителя довела до Гутерриша оценку его высказываний.

