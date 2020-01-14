Лавров прибыл в Индию с официальным визитом

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Индию. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Лавров в рамках деловой поездки встретится с индийским министром иностранных дел Субраманиамом Джайшанкаром. Как ожидается, министры обсудят развитие отношений между двумя странами согласно ориентирам российско-индийского саммита, который прошел в сентября прошлого года.

Также в рамках переговоров представители двух стран определят график дальнейших контактов на текущий год. Кроме того, Лавров поучаствует в ежегодной международной политологической конференции "Диалог Райсина", которая проходит в Нью-Дели с 14 по 16 января.



