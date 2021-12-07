Лавров посетит страны Ближнего Востока и Африки

Заместитель главы МИД РФ Михаил заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко, сообщает РИА Новости.

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По его словам, турне главы российского внешнеполитического ведомства на Ближний Восток и Северную Африку стартует 12 декабря.

Богданов добавил, что в Марокко Лавров не только встретится с руководством королевства, но и примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:АфрикаБлижний ВостокМИД РФСергей Лавров
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