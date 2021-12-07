Лавров посетит страны Ближнего Востока и Африки
Заместитель главы МИД РФ Михаил заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко, сообщает РИА Новости.
По его словам, турне главы российского внешнеполитического ведомства на Ближний Восток и Северную Африку стартует 12 декабря.
Богданов добавил, что в Марокко Лавров не только встретится с руководством королевства, но и примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- Такси с пассажиркой упал в Москву-реку в центре столицы. Видео
- Лавров посетит страны Ближнего Востока и Африки
- Путин встретится в Сочи с премьер-министром Греции
- Путин подписал закон о бюджете на 2022-2024 годы
- СМИ: Главного тренера «Спартака» Виторию отправят в отставку 14-15 декабря
- Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
- Китай пообещал ответить США на бойкот Олимпиады
- СМИ: В Петербурге задержали уволившегося после 25 дней работы главу Калининского района
- Глава представительства «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой
- Суд в очередной раз оштрафовал Google в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru