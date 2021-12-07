Лавров посетит страны Ближнего Востока и Африки

По его словам, турне главы российского внешнеполитического ведомства на Ближний Восток и Северную Африку стартует 12 декабря.

Богданов добавил, что в Марокко Лавров не только встретится с руководством королевства, но и примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная безопасность Евро-Атлантического региона продолжает разрушаться, сообщает RT.

