Лавров пообещал американцам зеркальный ответ из-за РСМД

Россия зеркально ответит на действия Соединенных Штатов Америки в отношении ракет малой и средней дальности (РСМД), заявил министр внутренних дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально", - цитирует «Интерфакс» главу МИД.

Он также добавил, что Россия не планирует размещать наземные ракеты малой и средней дальности ни в одном регионе мира, пока там не появится аналогичное американское вооружение.

США официально вышли из ДРМСД 2 августа. При этом поводом для такого шага американцы назвали якобы несоблюдение положений договора российской стороной. Россия подобные обвинения сочла несостоятельными.

Ранее в эфире НСН член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевич назвал действия США лицемерными. «Это очень сложный и болезненный для нас вопрос. Нам придется этой ракетой заниматься, и что-то дорабатывать. Это приведет к значительным финансовым и интеллектуальным усилиям. То, что происходит вокруг договора ракет средней и меньшей дальности – это заданная парадигма. И то, что США 2 февраля из него выйдут – у меня сомнений нет. Когда они говорят, что они приступят к разработке – это значит, они приступят к совершенствованию уже созданных и практически стоящих в Европе ракет, нарушающих этот договор. В этом их самое страшное лицемерие. Эти ракеты опасны для самой Европы. И для нас. России придется в связи с этим проводить какие-то доработки, какие-то ракеты усовершенствовать, новые пусковые установки. Это очень большая, серьезная проблема», - отметил он.

