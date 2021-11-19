Лавров подшутил над речью председателя ОБСЕ Линде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил над длиной вступительной речи действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Переговоры двух министров прошли ранее в пятницу.



«Вы еще не все сказали, что хотели?» - иронично отметил Лавров после завершения речи своей коллеги. Отмечается, что Линде произносила вступительное слово семь минут, тогда как Лавров две минуты. Кроме того, выступления сопровождались последовательным переводом.

При этом после встречи Линде отметила в своем аккаунте в Twitter, что переговоры были конструктивными и важными, а также поблагодарила Лаврова.

«Ситуация на Украине и вокруг нее на повестке дня. Подчеркнута важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - отметила шведский министр. ТАСС передает, что в ходе встречи также обсуждались российско-шведские двусторонние отношения.

