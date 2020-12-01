Лавров оценил призыв Санду к выводу миротворцев РФ из Приднестровья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает практически невозможным вариантом, чтобы Москва согласилась с заявлением избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.

С таким комментарием глава МИД РФ выступил по окончании заседания Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Встреча прошла в дистанционном формате.

Лавров подчеркнул, что новое руководство Молдавии в данном вопросе обязано принимать во внимание прежние договоренности с Москвой. Накануне Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск, которые осуществляют охрану арсеналов, и вывезено само оружие.

Она также предложила заменить российских миротворцев в регионе на гражданских наблюдателей по линии ОБСЕ. Глава МИД РФ напомнил, что новый лидер Молдавии заявила о стремлении сохранить добрые отношения с Россией. Однако, по словам Лаврова, это подразумевает учет взаимных интересов и достигнутых ранее договоренностей.

