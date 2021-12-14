Лавров отметил желание США к диалогу с Россией
14 декабря 202123:20
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что желание выстраивать диалог с РФ наблюдается у властей США. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр отметил, что об этом говорит прошедший саммит президентов США и РФ. По мнению Лаврова, несмотря на наличие серьезных противоречий диалог между странами развивается.
Ранее украинский политолог Александр Семченко высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» мнение, что Байден использовал диалог с Путиным для поднятия своего рейтинга.
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14 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru