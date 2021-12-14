Лавров отметил желание США к диалогу с Россией

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что желание выстраивать диалог с РФ наблюдается у властей США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр отметил, что об этом говорит прошедший саммит президентов США и РФ. По мнению Лаврова, несмотря на наличие серьезных противоречий диалог между странами развивается.

Ранее украинский политолог Александр Семченко высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» мнение, что Байден использовал диалог с Путиным для поднятия своего рейтинга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров
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