Лавров отметил желание США к диалогу с Россией

Министр отметил, что об этом говорит прошедший саммит президентов США и РФ. По мнению Лаврова, несмотря на наличие серьезных противоречий диалог между странами развивается.

Ранее украинский политолог Александр Семченко высказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» мнение, что Байден использовал диалог с Путиным для поднятия своего рейтинга.

