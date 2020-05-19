Лавров обсудил с главой МИД ФРГ коронавирус и Украину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщил МИД РФ.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, Лавров подчеркнул важность полного исполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе «нормандского формата» 9 декабря прошлого года.
Еще одной темой разговора стала пандемия коронавируса. Стороны выразили надежду, что координации мировых усилий по борьбе с инфекцией поспособствует 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Инициатором разговора выступила Германия, уточнили в ведомстве.
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