Лавров обсудил с главой МИД ФРГ коронавирус и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщил МИД РФ.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта, в частности, Лавров подчеркнул важность полного исполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе «нормандского формата» 9 декабря прошлого года.

Еще одной темой разговора стала пандемия коронавируса. Стороны выразили надежду, что координации мировых усилий по борьбе с инфекцией поспособствует 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Инициатором разговора выступила Германия, уточнили в ведомстве.







