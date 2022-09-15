Лавров не удивлен планам Украины ввести ответственность за получение гражданства РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не удивлен планам Украины ввести уголовную ответственность за получение украинцами российских паспортов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, «он устал удивляться, чем они занимаются».

Накануне сообщалось, что в Украине разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта или за призыв к совершению этого действия. Отмечается, что ответственность будет наступать только в случае уличения в сотрудничестве с российскими властями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

