Лавров назвал условие участия ЕС в Большом евразийском партнерстве

Участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве возможно, если Брюссель проявит заинтересованность в этом, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.

По словам главы МИД, инициатива президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства содействует «продвижению объединительной повестки дня», отмечает РЕН ТВ.

При этом участие в партнерстве открыто для всех стран континента, в том числе, для государств-членов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как отметил Лавров, реализация Большого евразийского партнерства поспособствует укреплению взаимосвязи между его участниками, повышению их конкурентоспособности и станет шагом к построению стабильности и общеконтинентального мирового пространства, сообщают Известия.

Кроме того, глава российского МИД рассказал, что Москва заинтересована в укреплении взаимодействия с пакистанскими, индийскими и иными партнерами на континенте. Лавров объяснил это наличием общих интересов, в частности, повышения уровней безопасности и жизни граждан государств, отмечает телеканал «360».

