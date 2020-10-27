Лавров назвал санкции Евросоюза из-за Навального незаконными

Санкции против России, инициированные европейскими странами из-за предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального незаконны, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Министр отметил, что решения стран Евросоюза по поводу случившегося с Навальным указывают на их неспособность адекватно оценивать происходящее в мире. Он добавил, что страны, выступившие с предложением о санкциях, стремятся поставить свои инициативы выше международного права.

Ранее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что Навальный был отравлен на территории России ядом из группы «Новичок».

В России из-за произошедшего не возбудили уголовное дело. В МИД это объяснили отсутствием проб Навального. В ответ глава МИД Германии напомнила, что пробы с кровью политика должны сохраниться в Омской больнице, куда он был помещен после экстренной госпитализации из самолета.

Позже страны-члены ЕС поддержали ряд санкций в отношении шести физических лиц, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова.

Российская сторона в ходе заседаний ООН и выступлений спикера МИД России Марии Захаровой неоднократно упоминала, что внешнеполитическое ведомство запросило у Германии еще в начале сентябре результаты экспертизы Генпрокуратуры. Власти ФРГ предложили в ответ получить эту информацию у ОЗХО, куда она была передана.

Инцидент с предполагаемым отравлением Навального произошел 9 августа в самолете, отправляющемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, политика перевели в отделение реанимации, а затем в состоянии искусственной комы перевезли на частном самолете в клинику Charite.

