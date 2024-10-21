Лавров назвал обманом заявления Байдена о переговорах с РФ по ядерному оружию
Слова президента США Джо Байдена о готовности американской стороны к переговорам о сокращении ядерного оружия с Россией без предварительных условий — это обман, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД рассказал в интервью сайту «АиФ».
«Это все от лукавого. Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий — обман», — подчеркнул Лавров.
По его словам, это значит, что США оставляют за собой право объявлять Россию врагом в своих доктринальных документах и стремиться нанести РФ «стратегическое поражение». Исходя из заявлений Байдена, Москва должна принять условия Вашингтона и начать переговоры по ядерным вооружениям, не требуя отказа оппонента от текущей политики в отношении России. Лавров отметил, что обсуждения о контроле над вооружениями необходимо вести на основе взаимного уважения и отказа от курса на противостояние.
Ранее Джо Байден заявил о готовности к переговорам с РФ, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного оружия без предварительных условий, напоминает Ura.ru.
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