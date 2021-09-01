Лавров назвал главную задачу России после ухода НАТО из Афганистана
Обеспечение безопасности союзников является главной задачей для России после выхода сил США и НАТО из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления в МГИМО.
«После выхода натовских войск из Афганистана для нас самое главное — обеспечить безопасность наших союзников, центральноазиатских государств», — цитирует RT главу МИД.
Лавров подчеркнул, что от этого напрямую зависит безопасность южных границ России.
Кроме того, министр выразил надежду, что удастся согласовать внешние шаги, способствующие созданию условий для формирования общенационального руководства внутри Афганистана.
Последние военнослужащие США покинули Кабул в ночь на 31 августа. После отбытия военных захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о полной независимости республики, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru