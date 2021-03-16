Лавров: Крым навсегда останется с Россией

Крым вернулся в состав России в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда останется в составе страны, и западу во главе с США этого не изменить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Крым 24», выступая по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с РФ.

Как отметил глава МИД, прошедший в 2014 году референдум о вхождении полуострова в состав России стал «единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота».

«Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, и представители разных стран и сфер могут «воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному свободному выбору».

Напомним, Крым вновь стал частью России в 2014 году. Около 96% жителей полуострова на референдуме высказались за вхождение региона в состав РФ. При этом большая часть мирового сообщества не поддержала присоединение Крыма к России.

