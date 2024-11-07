Лавров: Кандидатура посла РФ в США проходит стадии оформления

Кандидатура нового посла РФ в США проходит стадии оформления. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Новый посол России в США — его кандидатура проходит обычные стадии оформления. Процедуры скоро будут завершены», — рассказал министр.

По словам Лаврова, российская сторона не будет чинить препятствий назначению нового главы дипмиссии. Как отметил глава МИД, он исходит из того, что «республиканская администрация» будет заинтересована назначить посла.

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дипломат занимал должность с 2017 года.

