Лавров и Керри обсудили по телефону климатические проблемы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри по телефону обсудили климатическую проблематику и условились о продолжении интенсивны двусторонних контактов. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны, были затронуты вопросы сотрудничества РФ и США «в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата в привязке к 26 сессии Конференции сторон конвенции ООН в Глазго».

Лавров и Керри договорились продолжить двусторонние контакты по теме климата в контексте обсуждения этой проблемы на саммите Россия-США в Женеве с акцентом на необходимость наращивания взаимодействия сторон.

