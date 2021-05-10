Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что главы МИД выразили обеспокоенность обострением палестино-израильских отношений и ростом напряженности в Восточном Иерусалиме. Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах, района их исконного проживания, и призвали стороны конфликта «проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан».

Кроме того, министры обсудили перспективы организации поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию и налаживания производства препарата в республике.

Также Лавров и Чавушоглу отметили важность продолжения совместных усилий по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

