Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили палестино-израильский конфликт
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба МИД РФ.
Отмечается, что главы МИД выразили обеспокоенность обострением палестино-израильских отношений и ростом напряженности в Восточном Иерусалиме. Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах, района их исконного проживания, и призвали стороны конфликта «проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан».
Кроме того, министры обсудили перспективы организации поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию и налаживания производства препарата в республике.
Также Лавров и Чавушоглу отметили важность продолжения совместных усилий по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 465 / сут.
Умерли
114 тыс.+321 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 774 / сут.
- Лавров и Чавушоглу по телефону обсудили палестино-израильский конфликт
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 677 тыс.
- Девять человек погибли после ударов Израиля по сектору Газа
- Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге
- В Дании россиянина приговорили к трем годам тюрьмы по делу о шпионаже
- СМИ: В Италии женщина по ошибке получила шесть доз вакцины Pfizer/BioNTech
- Парламент вновь не избрал Пашиняна премьер-министром Армении
- Боррель заявил о нежелании ЕС обострять отношения с Россией
- ВОЗ: Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на плато
- В ЕС назвали предварительные сроки введения новых санкций против Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru