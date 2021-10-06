Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны, отмечает RT.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы «восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», а также затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- СМИ: Ракова не является сотрудником Сбербанка с 4 октября
- В Британии осудили призывы Украины к антироссийским санкциям из-за ситуации с газом
- Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы
- В Верховной раде анонсировали голосование за нового спикера в пятницу
- Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев
- Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900
- Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве
- Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры
- Мосгордума уходит в онлайн
- «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратят помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru