Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры

Политолог оценил вероятность личной встречи президентов РФ и Украины Продукты с переизбытком соли, сахара и жиров могут начать маркировать разными цветами Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Безработные россияне находят работу в среднем за 7 месяцев