Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны, отмечает RT.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы «восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», а также затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:Телефонный РазговорГосударственный департамент СШАМИД РоссииСергей Лавров
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