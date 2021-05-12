Лавров и Блинкен проведут отдельную встречу на Арктическом совете в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе договорились о встрече на полях министерской сессии Арктического совета (АС) в Рейкьявике 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.
«С.В.Лавров и Э.Блинкен договорились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств России и США обсудили рассмотрение задач в сфере стратегической стабильности и возобновление совместного плана действий по иранской ядерной программе.
Также Лавров и Блинкен затронули вопрос предстоящих российско-американских контактов, в том числе предложенного Вашингтоном саммита РФ и США на высшем уровне.
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