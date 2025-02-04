Лавров: Число женщин-директоров департаментов МИД РФ будет увеличиваться
Женщины возглавляют уже четыре департамента министерства иностранных дел России, их число на руководящих должностях будет увеличиваться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе презентации Департамента партнерства с Африкой.
Он отметил, что Татьяна Довгаленко является четвертой женщиной-директором департамента в министерстве. Также Лавров пригласил собравшихся посетить выставку, посвященную открытию департамента.
Кроме того, глава МИД РФ заявил, что учреждение нового департамента отражает то значение, которое руководство России придает развитию африканского направления внешней политики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Африка является надежным и близким по духу партнером России. По словам главы государства, Африка обладает хорошими перспективами развития, в дальнейшем будут созданы новые инструменты развития российско-африканского сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru