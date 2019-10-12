Латвия выступила против празднования в Москве освобождения Риги
МИД Латвии опубликовал сообщение, в котором назвал неприемлемым проведение праздничным мероприятий 13 октября в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
«Планируемый в Москве салют в честь 75-й годовщины со дня осуществлённого советскими войсками «освобождения» Риги от немецкой оккупации Латвия считает недружественным шагом», - говорится в сообщении на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
В Латвии отметили, что для Балтийских стран свобода и независимость настала «неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации».
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