Латвия выступила против празднования в Москве освобождения Риги

МИД Латвии опубликовал сообщение, в котором назвал неприемлемым проведение праздничным мероприятий 13 октября в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

«Планируемый в Москве салют в честь 75-й годовщины со дня осуществлённого советскими войсками «освобождения» Риги от немецкой оккупации Латвия считает недружественным шагом», - говорится в сообщении на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.

В Латвии отметили, что для Балтийских стран свобода и независимость настала «неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации».



