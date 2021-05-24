Латвия приняла решение выслать посла Белоруссии и всех дипломатов
Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов из посольства республики в Риге, говорится в сообщении латвийского министерства иностранных дел.
«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что белорусская сторона вызвала посла Латвии из-за оскорбления государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Вместо официального белорусского флага на первенстве в латвийской столице был поднят бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция республики, сообщает «Свободная пресса».
Как сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, послу и латвийским дипломатам было предложено покинуть Белоруссию в течение суток.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Патрушев встретился с советником президента США Салливаном
- Латвия приняла решение выслать посла Белоруссии и всех дипломатов
- В Британии не исключили санкций против «Северного потока-2» после инцидента с самолетом Ryanair
- Украина закроет авиасообщение с Белоруссией
- Посольство РФ уведомили о задержании россиянки в Минске
- Португалец Руй Витория стал новым тренером «Спартака»
- Командующий ВВС Белоруссии опроверг принуждение самолета Ryanair к развороту у госграницы
- Лавров призвал оценивать «на трезвую голову» инцидент с самолетом Rynair
- Флаг Белоруссии заменили на оппозиционный на ЧМ по хоккею
- Скончался бывший босс «Формулы-1» Макс Мосли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru