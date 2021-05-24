Латвия приняла решение выслать посла Белоруссии и всех дипломатов

Латвия вышлет посла Белоруссии и всех дипломатов из посольства республики в Риге, говорится в сообщении латвийского министерства иностранных дел.

Белоруссия высылает всех латвийских дипломатов из-за инцидента с флагом в Риге

«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что белорусская сторона вызвала посла Латвии из-за оскорбления государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Вместо официального белорусского флага на первенстве в латвийской столице был поднят бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция республики, сообщает «Свободная пресса».

Как сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, послу и латвийским дипломатам было предложено покинуть Белоруссию в течение суток.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияДипломатыВысылкаЛатвия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры