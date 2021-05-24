Латвия приняла решение выслать посла Белоруссии и всех дипломатов

«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что белорусская сторона вызвала посла Латвии из-за оскорбления государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Вместо официального белорусского флага на первенстве в латвийской столице был поднят бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция республики, сообщает «Свободная пресса».

Как сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, послу и латвийским дипломатам было предложено покинуть Белоруссию в течение суток.

