Латвия объявила о высылке российского дипломата
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в своём Twitter заявил, что из страны будет выслан российский дипломат.
По его словам, такое решение было принято в знак солидарности с Чехией.
«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнёров и союзников», - подчеркнул Эдгар Ринкевичс.
Ранее Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников в посольствах, сообщает Ura.ru. Количество сотрудниках в дипведомствах сократится до семи дипломатов и 25 административно-технических работников.
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