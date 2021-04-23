Латвия объявила о высылке российского дипломата

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в своём Twitter заявил, что из страны будет выслан российский дипломат.

По его словам, такое решение было принято в знак солидарности с Чехией.

«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнёров и союзников», - подчеркнул Эдгар Ринкевичс.

Ранее Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что Прага и Москва переходят на паритет в численности сотрудников в посольствах, сообщает Ura.ru. Количество сотрудниках в дипведомствах сократится до семи дипломатов и 25 административно-технических работников.

