Лачинский коридор в Нагорном Карабахе передан под контроль российских миротворцев

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Лачинский район в Нагорном Карабахе передан Азербайджану, сообщает пресс-служба ведомства.

Конашенков добавил, что Лачинский коридор шириной пять километров, по которому обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, осуществляется движение гражданского транспорта и безопасное возвращение людей, передан под контроль российских миротворцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что первого декабря, в соответствии с трёхсторонним заявлением, подписанным главами России, Азербайджана и Армении, Лачинский район Нагорного Карабаха передан Азербайджану.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Президенты России и Азербайджана, а также премьер-министр Армении, подписали 9 ноября соглашение о прекращении огня.

Согласно документу, который вступил в силу 10 ноября, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района Азербайджана.

