Курти: Косово планирует вступить в НАТО и Евросоюз

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении на вступление в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в среду на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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Премьер автономного края осудил сербское правительство за поддержку РФ, и напомнил Западу обратить на это внимание. Он также заметил, что Косово поддерживает намерение Молдовы, Украины и Грузии на вступление в ЕС.

Курти надеется, что Европейский союз примет к рассмотрению заявку автономного края в этом году. Ранее стало известно, что Косово направило заявку на вступление в Совет Европы.

Ранее ускоренного вступления непризнанного Косово в НАТО потребовал министр обороны образования Арменд Мехай.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОСербияКосово
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