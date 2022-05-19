Курти: Косово планирует вступить в НАТО и Евросоюз

Премьер автономного края осудил сербское правительство за поддержку РФ, и напомнил Западу обратить на это внимание. Он также заметил, что Косово поддерживает намерение Молдовы, Украины и Грузии на вступление в ЕС.

Курти надеется, что Европейский союз примет к рассмотрению заявку автономного края в этом году. Ранее стало известно, что Косово направило заявку на вступление в Совет Европы.

Ранее ускоренного вступления непризнанного Косово в НАТО потребовал министр обороны образования Арменд Мехай.