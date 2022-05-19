Курти: Косово планирует вступить в НАТО и Евросоюз
Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении на вступление в НАТО и Евросоюз. Об этом он сообщил в среду на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Премьер автономного края осудил сербское правительство за поддержку РФ, и напомнил Западу обратить на это внимание. Он также заметил, что Косово поддерживает намерение Молдовы, Украины и Грузии на вступление в ЕС.
Курти надеется, что Европейский союз примет к рассмотрению заявку автономного края в этом году. Ранее стало известно, что Косово направило заявку на вступление в Совет Европы.
Ранее ускоренного вступления непризнанного Косово в НАТО потребовал министр обороны образования Арменд Мехай.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
- Курти: Косово планирует вступить в НАТО и Евросоюз
- Глава МИД Германии: «Россия начала зерновую войну»
- Чавушоглу: Турция поддерживает ООН в обеспечении прохода украинских судов с зерном
- ВОЗ: в мире заразилось коронавирусом более 520 млн человек
- Блинкен: США усилили меры безопасности для сотрудников посольства в Киеве
- Генсек ООН: разрешение продовольственного кризиса без России, Белоруссии и Украины невозможно
- Трюдо: закрытие CBS в Москве недопустимо
- Тинькофф банк блокирует переводы физлицам при упоминании Украины в сообщении
- Еще 785 украинских военных из «Азовстали» сдались
- Белгородские власти сообщили о ежедневных обстрелах сел Нехотеевка и Журавлёвка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru