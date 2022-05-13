Глава МИД Сербии заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косово

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что республика продолжит бороться за отзыв признания «односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово», сообщает РИА Новости.

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По его словам, он передал президенту Сербии Александру Вучичу дипломатические ноты четырёх государств, которые приняли решение отзывать признание Косово.

«Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтёт нужным, оповестить общественность, о каких государствах идёт речь», - добавил Селакович.

Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о необходимости принять образование в Евросоюз и НАТО, он считает это лучшим решением «для народа, для республики, для всего региона и мира»

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:МИДКосовоСербия
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