Глава МИД Сербии заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косово
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что республика продолжит бороться за отзыв признания «односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово», сообщает РИА Новости.
По его словам, он передал президенту Сербии Александру Вучичу дипломатические ноты четырёх государств, которые приняли решение отзывать признание Косово.
«Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтёт нужным, оповестить общественность, о каких государствах идёт речь», - добавил Селакович.
Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о необходимости принять образование в Евросоюз и НАТО, он считает это лучшим решением «для народа, для республики, для всего региона и мира»
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