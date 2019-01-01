Курский прорыв. Эксперты оценили работу врио губернатора Старовойта

Эксперты, в целом, положительно оценивают работу Романа Старовойта на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Он был назначен на эту должность 11 октября 2018 года, будучи на тот момент заместителем министра транспорта РФ.

Как заявил REGNUM председатель экспертного Совета Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты Глеб Кузнецов, Старовойтов выполнил задачи первого этапа пребывания в новой должности. По словам Кузнецова, Курская область заработала гораздо динамичнее. Во власть в регионе пришла молодая кровь. Средний возраст сотрудников администрации омолодился на 15 лет — с 61 до 47 лет.

На сегодня в регионе уже выполняются или готовятся к воплощению в жизнь 35 новых инвестиционных проектов. Объем финансирования оценивается в 266,3 миллиарда рублей. Одно из ключевых событий текущего момента – объявленный в области Год дорог. ВРИО губернатора также лично контролирует выполнение «мусорной реформы», что уже привело к уменьшению сумм в платежках людей на треть. Всё это благосклонно воспринято курянами.

В свою очередь член Общественной палаты РФ Константин Комков отмечает в работе Романа Старовойта более интенсивное взаимодействие с гражданским обществом.

